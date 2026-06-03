ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in OMV eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die OMV-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen OMV-Anteile an diesem Tag bei 48,00 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die OMV-Aktie investierten, hätten nun 20,833 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 317,71 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 02.06.2026 auf 63,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,77 Prozent erhöht.

OMV war somit zuletzt am Markt 20,34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at