So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in OMV-Aktien verdienen können.

Das OMV-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die OMV-Anteile bei 47,98 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 20,842 OMV-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 72,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 511,05 EUR wert. Mit einer Performance von +51,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für OMV eine Börsenbewertung in Höhe von 23,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at