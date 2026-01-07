OMV Aktie

Lukrativer OMV-Einstieg? 07.01.2026 10:03:58

ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in OMV eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Wer vor Jahren in OMV eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit OMV-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das OMV-Papier an diesem Tag 25,38 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das OMV-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,409 OMV-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,44 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 908,97 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 90,90 Prozent.

Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 15,83 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Manfred Segerer/OMV

