OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Lukrativer OMV-Einstieg?
|
07.01.2026 10:03:58
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit OMV-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das OMV-Papier an diesem Tag 25,38 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das OMV-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,409 OMV-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 48,44 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 908,97 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 90,90 Prozent.
Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 15,83 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
