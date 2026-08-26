OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|Frühes Investment
|
26.08.2026 10:03:29
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätte eine Investition in OMV von vor einem Jahr abgeworfen
OMV-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der OMV-Anteile betrug an diesem Tag 47,80 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die OMV-Aktie investiert hat, hat nun 20,921 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 420,50 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 25.08.2026 auf 67,90 EUR belief. Mit einer Performance von +42,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 22,19 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Manfred Segerer/OMV
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