OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|OMV-Investment im Blick
|
24.12.2025 10:03:46
ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das OMV-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,23 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,031 OMV-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 46,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,27 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,73 Prozent verringert.
Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 15,40 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
