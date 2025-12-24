ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen OMV-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das OMV-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,23 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,031 OMV-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 46,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,27 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,73 Prozent verringert.

Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 15,40 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at