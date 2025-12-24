OMV Aktie

OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
OMV-Investment im Blick 24.12.2025 10:03:46

ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 3 Jahren verloren

ATX-Papier OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen OMV-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das OMV-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 49,23 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,031 OMV-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 46,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95,27 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,73 Prozent verringert.

Der OMV-Wert an der Börse wurde auf 15,40 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten