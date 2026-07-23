Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Lohnendes Palfinger-Investment?
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23.07.2026 10:03:24
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palfinger von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Palfinger-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Palfinger-Anteile bei 25,90 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 386,100 Palfinger-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 625,48 EUR, da sich der Wert einer Palfinger-Aktie am 22.07.2026 auf 32,70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,25 Prozent zugenommen.
Palfinger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,23 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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