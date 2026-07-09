ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palfinger von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Palfinger-Investment gewesen.

Am 09.07.2023 wurde die Palfinger-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 27,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,670 Palfinger-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (31,85 EUR), wäre das Investment nun 116,88 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,88 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Palfinger belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at