Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Palfinger-Investition im Blick
|
09.07.2026 10:03:25
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palfinger von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 09.07.2023 wurde die Palfinger-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 27,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,670 Palfinger-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.07.2026 gerechnet (31,85 EUR), wäre das Investment nun 116,88 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,88 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Palfinger belief sich zuletzt auf 1,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
09.07.26
|ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Palfinger von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
08.07.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
07.07.26