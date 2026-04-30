Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Performance unter der Lupe
|
30.04.2026 10:03:37
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palfinger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Palfinger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 372,439 Palfinger-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (35,65 EUR), wäre die Investition nun 13 277,47 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,77 Prozent.
Palfinger war somit zuletzt am Markt 1,38 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
30.04.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
30.04.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.04.26
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX gibt nach (finanzen.at)
|
30.04.26