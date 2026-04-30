Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Performance unter der Lupe 30.04.2026 10:03:37

ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Palfinger-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Palfinger-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Palfinger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 372,439 Palfinger-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.04.2026 gerechnet (35,65 EUR), wäre die Investition nun 13 277,47 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,77 Prozent.

Palfinger war somit zuletzt am Markt 1,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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