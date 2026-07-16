Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Investmentbeispiel
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16.07.2026 10:03:23
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 5 Jahren gekostet
Die Palfinger-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Palfinger-Papier an diesem Tag 36,05 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Palfinger-Aktie investierten, hätten nun 27,739 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 890,43 EUR, da sich der Wert eines Palfinger-Anteils am 15.07.2026 auf 32,10 EUR belief. Damit wäre die Investition um 10,96 Prozent gesunken.
Insgesamt war Palfinger zuletzt 1,19 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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