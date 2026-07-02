Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Palfinger-Anlage
|
02.07.2026 10:03:41
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das Palfinger-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,30 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Palfinger-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 283,286 Palfinger-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 909,35 EUR, da sich der Wert eines Palfinger-Anteils am 01.07.2026 auf 31,45 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 10,91 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Palfinger belief sich zuletzt auf 1,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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