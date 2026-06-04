Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Hochrechnung
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04.06.2026 10:04:00
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palfinger von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Palfinger-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Palfinger-Anteile bei 32,50 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Palfinger-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,769 Palfinger-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.06.2026 auf 34,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 047,69 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 4,77 Prozent gleich.
Der Marktwert von Palfinger betrug jüngst 1,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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