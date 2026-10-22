Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Performance unter der Lupe
|
22.10.2026 10:03:22
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Palfinger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Palfinger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,067 Palfinger-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Palfinger-Aktie auf 27,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,13 EUR wert. Mit einer Performance von -16,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Palfinger zuletzt 1,02 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
09:28
|Börse Wien in Grün: Zum Handelsstart Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
22.10.26
|ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
20.10.26
|Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.10.26
|Verluste in Wien: ATX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Palfinger AG
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|Palfinger buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.24
|Palfinger neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Palfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.23
|Palfinger buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.06.23
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palfinger AG
|26,65
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street notiert tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.