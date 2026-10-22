Palfinger Aktie

Palfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305

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Performance unter der Lupe 22.10.2026 10:03:22

ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Palfinger-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Palfinger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,60 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Palfinger-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,067 Palfinger-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Palfinger-Aktie auf 27,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,13 EUR wert. Mit einer Performance von -16,87 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Palfinger zuletzt 1,02 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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