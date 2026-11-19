Palfinger Aktie
WKN: 75830 / ISIN: AT0000758305
|Palfinger-Investition
|
19.11.2026 10:03:23
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurden Palfinger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Palfinger-Anteile an diesem Tag bei 29,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,445 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 889,63 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,04 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Palfinger eine Marktkapitalisierung von 1,01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
19.11.26
|ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
18.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|ATX-Handel aktuell: ATX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Wien: ATX gibt nachmittags nach (finanzen.at)
Analysen zu Palfinger AG
|03.11.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Palfinger kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.07.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|08.10.24
|Palfinger neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.23
|Palfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|Palfinger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.23
|Palfinger buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|21.06.23
|Palfinger accumulate
|Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Palfinger AG
|26,30
|-1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- US-Börsen schließen mit deutlichen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.