Vor 1 Jahr wurden Palfinger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen Palfinger-Anteile an diesem Tag bei 29,90 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,445 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 889,63 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,04 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Palfinger eine Marktkapitalisierung von 1,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at