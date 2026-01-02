ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PORR-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der PORR-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,08 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,835 PORR-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123,28 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 30.12.2025 auf 32,15 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,28 Prozent angezogen.

PORR war somit zuletzt am Markt 1,26 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at