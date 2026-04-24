ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PORR gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit PORR-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,13 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,277 PORR-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 540,66 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 23.04.2026 auf 40,25 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,07 Prozent.

Alle PORR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at