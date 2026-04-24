PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Langfristige Anlage
|
24.04.2026 10:03:40
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit PORR-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,13 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,277 PORR-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 540,66 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 23.04.2026 auf 40,25 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,07 Prozent.
Alle PORR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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