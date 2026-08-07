PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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PORR-Performance im Blick 07.08.2026 10:03:56

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PORR-Aktien gewesen.

Das PORR-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 15,88 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PORR-Aktie investiert, befänden sich nun 62,989 PORR-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 2 396,73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 38,05 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 139,67 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte PORR einen Börsenwert von 1,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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