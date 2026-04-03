ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen PORR-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem PORR-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die PORR-Anteile bei 26,05 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,388 PORR-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.04.2026 auf 36,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 412,67 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 41,27 Prozent gleich.

PORR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at