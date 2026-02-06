ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PORR-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der PORR-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 20,55 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in PORR-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 486,618 PORR-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.02.2026 17 323,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 35,60 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 73,24 Prozent.

Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

