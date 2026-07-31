PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|PORR-Performance im Blick
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31.07.2026 10:03:59
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die PORR-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,68 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,886 PORR-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 38,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 301,66 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 201,66 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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