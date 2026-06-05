PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Langfristige Performance
|
05.06.2026 10:03:53
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 05.06.2023 wurden PORR-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,78 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die PORR-Aktie investierten, hätten nun 72,569 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 931,79 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 04.06.2026 auf 40,40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 193,18 Prozent.
Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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