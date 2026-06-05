PORR Aktie

PORR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 05.06.2026 10:03:53

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in PORR eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.06.2023 wurden PORR-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,78 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die PORR-Aktie investierten, hätten nun 72,569 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 931,79 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 04.06.2026 auf 40,40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 193,18 Prozent.

Der Börsenwert von PORR belief sich jüngst auf 1,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PORR AG

mehr Nachrichten

Analysen zu PORR AG

mehr Analysen
02.06.26 PORR Erste Group Bank
28.05.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 PORR buy Warburg Research
20.05.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.03.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PORR AG 40,50 0,25% PORR AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott
02.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX ohne große Ausschläge -- Asiens Börsen uneinheitlich
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich vor dem Wochenende zurück. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen