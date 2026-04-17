PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Frühe Investition 17.04.2026 10:03:58

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PORR-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in PORR-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden PORR-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,31 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,534 PORR-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.04.2026 256,12 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,20 EUR belief. Mit einer Performance von +156,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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