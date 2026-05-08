PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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PORR-Investment 08.05.2026 10:03:59

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in PORR-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der PORR-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,72 EUR. Bei einem PORR-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,289 PORR-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PORR-Aktie auf 40,00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 291,55 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 191,55 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1,56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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