PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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PORR-Anlage im Blick 02.10.2026 10:04:08

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen PORR-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PORR-Anteile letztlich bei 15,69 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,375 PORR-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 202,41 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 01.10.2026 auf 31,75 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +102,41 Prozent.

PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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