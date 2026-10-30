PORR Aktie
WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607
|Rentables PORR-Investment?
|
30.10.2026 10:03:36
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 30.10.2021 wurde das PORR-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PORR-Anteile letztlich bei 12,40 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 80,645 PORR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 32,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 580,65 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158,06 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für PORR eine Börsenbewertung in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PORR AG
|
30.10.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX klettert (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Wien: Anleger lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
27.10.26
|Handel in Wien: ATX beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu PORR AG
|19.10.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|19.10.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|PORR
|Erste Group Bank
|19.10.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|PORR kaufen
|Erste Group Bank
|28.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.17
|PORR buy
|Erste Group Bank
|06.03.26
|PORR Hold
|Warburg Research
|28.08.20
|PORR Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|14.08.20
|PORR Hold
|Erste Group Bank
|09.04.20
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|02.12.19
|PORR neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PORR AG
|31,45
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.