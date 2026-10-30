PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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Rentables PORR-Investment? 30.10.2026 10:03:36

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PORR-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in PORR-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 30.10.2021 wurde das PORR-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PORR-Anteile letztlich bei 12,40 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 80,645 PORR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.10.2026 auf 32,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 580,65 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 158,06 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für PORR eine Börsenbewertung in Höhe von 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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