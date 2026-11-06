PORR Aktie

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WKN: 60960 / ISIN: AT0000609607

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PORR-Anlage im Blick 06.11.2026 10:03:30

ATX-Papier PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PORR-Aktie Investoren gebracht.

Das PORR-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die PORR-Aktie bei 30,04 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PORR-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 332,885 PORR-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 32,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 685,60 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +6,86 Prozent.

Alle PORR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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