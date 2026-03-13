Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Lohnendes Raiffeisen-Investment?
|
13.03.2026 10:03:45
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Raiffeisen-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Raiffeisen-Aktie letztlich bei 13,58 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hat, hat nun 73,638 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 786,45 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 12.03.2026 auf 37,84 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 178,65 Prozent.
Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 12,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
