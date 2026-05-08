ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Raiffeisen-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 13,26 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Raiffeisen-Aktie investierten, hätten nun 7,544 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 07.05.2026 347,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 46,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 247,04 Prozent gesteigert.

Am Markt war Raiffeisen jüngst 14,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at