Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Raiffeisen-Investment
|
31.07.2026 10:03:59
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 31.07.2016 wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Raiffeisen-Papier bei 11,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,475 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.07.2026 491,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,05 EUR belief. Mit einer Performance von +391,95 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Raiffeisen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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