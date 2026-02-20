Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 20.02.2026 10:04:15

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,96 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investierten, hätten nun 41,736 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 1 782,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,30 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Raiffeisen einen Börsenwert von 14,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten