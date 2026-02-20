Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Frühes Investment
|
20.02.2026 10:04:15
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 23,96 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investierten, hätten nun 41,736 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 19.02.2026 1 782,97 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,72 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 78,30 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Raiffeisen einen Börsenwert von 14,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
