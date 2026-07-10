ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie gebracht.

Die Raiffeisen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die Raiffeisen-Anteile bei 25,94 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,855 Raiffeisen-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 09.07.2026 209,14 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 54,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109,14 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich jüngst auf 17,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at