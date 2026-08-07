Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Raiffeisen-Investition im Blick 07.08.2026 10:03:56

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr eingefahren

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Raiffeisen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit Raiffeisen-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Raiffeisen-Aktie bei 28,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35,211 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 2 257,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 125,70 Prozent mehr wert.

Raiffeisen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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