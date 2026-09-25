Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Langfristige Investition 25.09.2026 10:03:40

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie Anlegern gebracht.

Die Raiffeisen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Raiffeisen-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13,56 EUR. Bei einem Raiffeisen-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 737,463 Raiffeisen-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 46 497,05 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Anteils am 24.09.2026 auf 63,05 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 364,97 Prozent.

Raiffeisen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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