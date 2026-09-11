Raiffeisen Aktie

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WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Performance im Blick 11.09.2026 10:03:35

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Raiffeisen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Raiffeisen-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,90 EUR. Bei einem Raiffeisen-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,752 Raiffeisen-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 66,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 512,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 412,40 Prozent erhöht.

Am Markt war Raiffeisen jüngst 21,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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