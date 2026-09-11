Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Performance im Blick
|
11.09.2026 10:03:35
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Raiffeisen-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,90 EUR. Bei einem Raiffeisen-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,752 Raiffeisen-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 66,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 512,40 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 412,40 Prozent erhöht.
Am Markt war Raiffeisen jüngst 21,63 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
Nachrichten zu Raiffeisen
|
10.09.26
|Börse Wien: ATX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
08.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Keine Impulse: ATX zum Handelsende im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
08.09.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Wien: ATX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
07.09.26
|ATX aktuell: ATX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Raiffeisen
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|06.05.26
|Raiffeisen
|Barclays Capital
|14.07.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|11.04.25
|Raiffeisen accumulate
|Erste Group Bank
|05.02.24
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|06.10.23
|Raiffeisen buy
|Erste Group Bank
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|14.02.25
|Raiffeisen verkaufen
|Baader Bank
|06.11.23
|Raiffeisen Sell
|Baader Bank
|13.07.17
|Raiffeisen Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.06.17
|Raiffeisen verkaufen
|Barclays Capital
|04.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Raiffeisen
|66,50
|0,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.