Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Rentables Raiffeisen-Investment?
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09.10.2026 10:04:05
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Raiffeisen-Aktie bei 13,44 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 74,405 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 08.10.2026 4 155,51 EUR wert, da der Schlussstand 55,85 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 315,55 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen bezifferte sich zuletzt auf 18,97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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