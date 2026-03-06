Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 06.03.2026 10:03:46

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Raiffeisen-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Raiffeisen-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Raiffeisen-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,663 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,78 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 219,59 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 119,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 12,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten

Analysen zu Raiffeisen

mehr Analysen
06.02.26 Raiffeisen add Baader Bank
03.02.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
03.02.26 Raiffeisen Barclays Capital
26.01.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Raiffeisen 37,28 -3,87% Raiffeisen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen