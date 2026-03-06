ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Raiffeisen-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Raiffeisen-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 17,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Raiffeisen-Papier investiert hätte, hätte er nun 5,663 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,78 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 219,59 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 119,59 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 12,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at