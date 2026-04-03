Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Frühe Investition 03.04.2026 10:03:38

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.04.2021 wurde das Raiffeisen-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 53,476 Raiffeisen-Aktien im Depot. Die gehaltenen Raiffeisen-Anteile wären am 02.04.2026 2 006,42 EUR wert, da der Schlussstand 37,52 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +100,64 Prozent.

Raiffeisen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,32 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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