Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Frühe Investition
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03.04.2026 10:03:38
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 03.04.2021 wurde das Raiffeisen-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 53,476 Raiffeisen-Aktien im Depot. Die gehaltenen Raiffeisen-Anteile wären am 02.04.2026 2 006,42 EUR wert, da der Schlussstand 37,52 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +100,64 Prozent.
Raiffeisen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,32 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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