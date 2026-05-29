Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Langfristige Investition
|
29.05.2026 10:03:53
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Raiffeisen-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Raiffeisen-Papier 19,57 EUR wert. Bei einem Raiffeisen-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,110 Raiffeisen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 47,48 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 242,62 EUR wert. Mit einer Performance von +142,62 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 15,75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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