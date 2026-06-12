ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Raiffeisen-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Raiffeisen-Aktie an diesem Tag bei 25,84 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 386,997 Raiffeisen-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 11.06.2026 auf 48,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 808,05 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 88,08 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Raiffeisen eine Marktkapitalisierung von 15,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at