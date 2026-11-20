Vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Raiffeisen-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,60 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,259 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 588,43 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 258,84 Prozent angewachsen.

Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 19,66 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at