ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Raiffeisen-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers betrug an diesem Tag 26,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 37,313 Raiffeisen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 763,43 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Papiers am 14.05.2026 auf 47,26 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,34 Prozent erhöht.

Raiffeisen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at