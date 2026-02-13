Raiffeisen Aktie

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

Lohnender Raiffeisen-Einstieg? 13.02.2026 10:03:58

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Raiffeisen-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Raiffeisen-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 10,85 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Raiffeisen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 9,217 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Raiffeisen-Anteile wären am 12.02.2026 388,02 EUR wert, da der Schlussstand 42,10 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 288,02 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 14,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

