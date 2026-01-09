Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Profitable Raiffeisen-Investition?
|
09.01.2026 10:05:10
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 09.01.2021 wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,68 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 56,561 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 08.01.2026 2 131,22 EUR wert, da der Schlussstand 37,68 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113,12 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich jüngst auf 12,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Raiffeisen Bank International
