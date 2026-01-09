Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Raiffeisen-Investition? 09.01.2026 10:05:10

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.01.2021 wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,68 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 56,561 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 08.01.2026 2 131,22 EUR wert, da der Schlussstand 37,68 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 113,12 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich jüngst auf 12,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

Nachrichten zu Raiffeisen

mehr Nachrichten