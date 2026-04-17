Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Raiffeisen-Performance im Blick
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17.04.2026 10:03:58
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Raiffeisen-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Raiffeisen-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21,62 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,625 Raiffeisen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.04.2026 gerechnet (45,20 EUR), wäre das Investment nun 209,07 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 109,07 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Raiffeisen eine Marktkapitalisierung von 15,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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