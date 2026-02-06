Raiffeisen Aktie

Lohnendes Raiffeisen-Investment? 06.02.2026 10:04:18

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Raiffeisen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.02.2021 wurden Raiffeisen-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Raiffeisen-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 593,472 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.02.2026 24 640,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,52 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 24 640,95 EUR, was einer positiven Performance von 146,41 Prozent entspricht.

Am Markt war Raiffeisen jüngst 13,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

06.02.26 Raiffeisen add Baader Bank
03.02.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
03.02.26 Raiffeisen Barclays Capital
26.01.26 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
23.01.26 Raiffeisen Barclays Capital
