ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 06.02.2021 wurden Raiffeisen-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Raiffeisen-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 593,472 Raiffeisen-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.02.2026 24 640,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,52 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 24 640,95 EUR, was einer positiven Performance von 146,41 Prozent entspricht.

Am Markt war Raiffeisen jüngst 13,63 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at