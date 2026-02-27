Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

Frühe Anlage 27.02.2026 10:03:43

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Raiffeisen gewesen.

Das Raiffeisen-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,65 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hat, hat nun 638,978 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.02.2026 27 361,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,82 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 173,61 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Raiffeisen einen Börsenwert von 13,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Raiffeisen Bank International

