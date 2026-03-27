Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Lukrativer Raiffeisen-Einstieg?
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27.03.2026 10:05:09
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Raiffeisen-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13,00 EUR. Bei einem Raiffeisen-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,692 Raiffeisen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 37,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 288,00 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 188,00 Prozent vermehrt.
Raiffeisen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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