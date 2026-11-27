Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|Lohnende Raiffeisen-Investition?
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27.11.2026 10:03:44
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Raiffeisen-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 27.11.2025 wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 35,00 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Raiffeisen-Aktie investiert, befänden sich nun 285,714 Raiffeisen-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 56,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 042,86 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +60,43 Prozent.
Der Börsenwert von Raiffeisen belief sich zuletzt auf 17,87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raiffeisen Bank International
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