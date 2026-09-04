Raiffeisen Aktie

Raiffeisen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306

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Frühe Investition 04.09.2026 10:03:59

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr verdient

ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Raiffeisen-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Raiffeisen-Papier investiert hätte, hätte er nun 340,136 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.09.2026 21 887,76 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64,35 EUR belief. Mit einer Performance von +118,88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen bezifferte sich zuletzt auf 21,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Raiffeisen Bank International

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