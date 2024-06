ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Raiffeisen-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem Raiffeisen-Papier statt. Zum Handelsende stand die Raiffeisen-Aktie an diesem Tag bei 20,63 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 48,473 Raiffeisen-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 27.06.2024 auf 16,17 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 783,81 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -21,62 Prozent.

Alle Raiffeisen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at