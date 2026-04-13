ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Raiffeisen-Anleger freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Raiffeisen-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von ATX-Wert Raiffeisen am 09.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,60 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die Raiffeisen-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 45,45 Prozent erhöht. 609,00 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 0,661 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte die Raiffeisen-Aktie am Tag der Hauptversammlung via wien bei 39,98 EUR. Die Raiffeisen-Aktie wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Raiffeisen-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2025 weist der Raiffeisen-Titel eine Dividendenrendite von 4,18 Prozent auf. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 5,57 Prozent.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Raiffeisen via wien 185,37 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 302,78 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Raiffeisen-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,85 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4,26 Prozent steigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel Raiffeisen

Die Marktkapitalisierung des ATX-Unternehmens Raiffeisen beträgt aktuell 14,521 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Raiffeisen beläuft sich aktuell auf 10,03. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Raiffeisen auf 14,021 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 3,82 EUR aus.

Redaktion finanzen.at